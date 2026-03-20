モデルでタレントの本田紗来（18）が20日、自身のインスタグラムを更新。姉で女優の本田望結（21）とのオフショットを披露した。紗来は「#みゆさら#撮り愛」とつづり、イベントで共演した望結との2ショットを投稿。ファンからは「みゆさら姉妹可愛い」「本田姉妹尊すぎる！」「めちゃくちゃ可愛い天使みたい」「美人姉妹だね」などの声が寄せられた。