ベルギーサッカー協会（RBFA）は20日、3月の国際親善試合に臨むベルギー代表メンバーを発表した。ベルギー代表はFIFAワールドカップ2026に向けた最後のインターナショナルマッチウィークで、北中米遠征を実施。いずれもホスト国であるアメリカ代表（3/28）、メキシコ代表（3/31）と対戦する。この2試合に向けてリュディ・ガルシア監督は28名のメンバーを招集。今回のメンバーには、負傷明けのMFケヴィン・デ・ブライネ、FWロ