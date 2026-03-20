女優・芳根京子が２０日までに自身のＳＮＳを更新。ダンスをする様子を披露し反響を呼んでいる。アニメ映画「私がビーバーになる時」に登場するビーバーのキャラクター役に声優として出演している芳根。インスタグラムに「みんなで踊ったよ」と記し、ブラウン系のニット×ファーベストという“ビーバーファッション”で、満面の笑顔を見せながらダンスをする様子を公開した。この投稿には「めっちゃ可愛いです」「ビーバー最