ポルトガルサッカー連盟（FPF）は20日、今月に行われる国際親善試合に臨むポルトガル代表メンバーを発表した。ポルトガル代表はFIFAワールドカップ2026に向けた最後のインターナショナルマッチウィークで、いずれもホスト国であるメキシコ代表（3/28）、アメリカ代表（3/31）とアウェイで対戦する。両試合に向けてロベルト・マルティネス監督は、ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）、