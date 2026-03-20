ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋特別編祝！金メダルSP」（後8・10）にゲスト出演し、木原の知られざる一面が明かされた。番組には、木原を6年間、指導した経験のある成瀬葉里子さんがVTR出演した。大柄な体格で三浦を持ち上げ、“木原運送”の異名を持つ木原だが、かつ