上方演芸界の若手の登竜門的大会「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」が２０日、ＮＨＫ大阪放送局で行われ、「例えば炎」が優勝した。１本目は上京する友達を止めるシチュエーションで、７人中６人の票を獲得。２本目は医者に憧れるシチュエーションで７人中５人の票を獲得し、テレビ賞レース初タイトル。タキノルイは高校がなにわ男子・藤原丈一郎と同じだが「芸人とアイドルの同じぐらいの売れっていうのが全く分からないん