アスレティック・ビルバオは20日、エルネスト・バルベルデ監督の今シーズン限りでの退任を発表した。現在62歳のスペイン人指揮官は、現役時代の1990年〜1996年までアスレティック・ビルバオの選手として活躍。その後、リザーブチームにあたるビルバオ・アスレティックで監督キャリアをスタートすると、これまで3度に渡ってアスレティック・ビルバオを指揮。その在任期間には2023−24シーズンのコパ・デル・レイ制覇や2015年