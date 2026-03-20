イランが周辺国に無人機攻撃などを続ける中、ウクライナ政府高官は20日、中東の5か国に無人機迎撃部隊を配備したと明らかにしました。ウクライナのウメロフ国家安全保障・国防会議書記は、20日に自身のSNSで、UAE＝アラブ首長国連邦やサウジアラビアなど中東5か国に無人機迎撃部隊を配備したと明らかにした上で、「重要インフラを守るための対策を進めていて、防空システムの専門的助言も提供している」と強調しました。イランによ