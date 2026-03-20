ショコラ専門店ベルアメールから、夏の情景や高揚感を映し出した季節限定コレクションが登場します。アイスクリームやフロートをモチーフにした華やかなショコラや、喉越しを楽しむ水菓子など、日本の夏にぴったりなラインナップが勢ぞろい♡見た目も味わいも涼やかで、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりなサマースイーツをチェックしてみてください。 夏限定ショコラ＆ゼリー