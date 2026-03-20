中国で今年も春の就職シーズンがやって来た。各地で春期就職説明会が相次いで行われている。北京市はこのほど、今年春期の1回目となる大型就職説明会を開催し、企業約480社が2万件以上の求人を行った。今年は人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、ビッグデータなどの産業で中核となる職種の多くで人材争奪戦が激化している。AIエンジニアの平均月収は2万元（約69万円）を超えた。説明会会場の様子を見ると、例年と異なり、