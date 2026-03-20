俳優の山粼賢人さん（31）主演の映画『キングダム』シリーズの最新作の公開を記念して、シリーズ初のシネマコンサートが開催されることが決定しました。中国の春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を描く漫画『キングダム』を実写映画化する人気シリーズ。5作目となる最新作『キングダム 魂の決戦』が、7月17日に公開されることが発表されてい