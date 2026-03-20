ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」は２０日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。松尾夏海（３４＝香川）は前半５Ｒ、５コースから最内を差して新田芳美とバック並走に持ち込むと、２Ｍ先に回って抜け出し１着。後半１１Ｒのイン戦は、南彩寧のまくりを受け止めて逃走し、連勝ゴール。得点率１４位で予選を突破した。「後半の足は良かったです。初日のい