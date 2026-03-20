ボートレース徳山の「サンケイスポーツ杯争奪戦」は２０日、開幕した。川上剛（４４＝福岡）は初日前半２Ｒは４コースから差して１着。２コースから握って展開を作った西村美智子にレース後、深々とお辞儀をして感謝する場面も。後半６ＲはＳで後手に回りバック５番手から執念の追い上げで３着。ただ、２周１Ｍの不良航法で減点１０となったのは痛恨。それでも中堅級の１６号機は「足自体は出足を中心に悪くなかった。残りも頑