ボートレースからつのＧ?「唐津ＭＢ大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は２０日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。上野真之介（３８＝佐賀）は予選最終走の４日目１０Ｒをインからコンマ０７の好Ｓを決めて逃げ切り完勝。予選１１位で準優に駒を進めた。「足はいい。本当はスタートの足もいいけど、実戦で出ない。バックは出ていった」と４７号機の仕上がりにも胸を張る。深川真二