◆オープン戦オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大投手が右肘のコンディションン不良で離脱することが２０日、決まった。この日、先発予定だった阪神戦（京セラドーム大阪）の登板を回避。岸田護監督は「そんなに大きいことではないけど、ちょっと治療の方に回っていきます。大事を取って。不安がなければ帰ってきてもらいます」と説明した。４試合の登板に終わった２５年は、３月７日の