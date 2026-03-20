ボートレースからつのＧ?「唐津ＭＢ大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は２０日、予選最終日の４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。石原翼（２８＝静岡）は予選ラストの４日目２走を６、２着として得点率１６位で突破。勝負駆けに成功した。「初動のかかりとかは良かったがケツ振って、下がっている。それがなければ悪くない」と舟足自体はまずまずだが、今節特有の症状には悩みっぱなしだ。それで