ボートレースからつのＧ?「唐津ＭＢ大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は２０日、予選最終日の４日目が行われた。西岡顕心（２４＝香川）は予選ラストの４日目６Ｒを２コースから差して２着とし、得点率５・８３、予選１３位で準優に進出した。ただ、「リング交換でトルク感が多少復活してマシになったが、足は定松選手との差はすごい。転覆してから足落ちしている。転覆する前の出足はない。何とか耐えて２着だった」と