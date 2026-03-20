◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）巨人は球団６４年ぶりの新人開幕投手に決まっているドラフト１位左腕の竹丸和幸投手が先発。５回８５球３安打１失点、６奪三振の好投で最終登板を終えた。２回に浅村にソロを浴びてプロ初失点も、その後は切り替えてゼロに抑えた。杉内投手チーフコーチは「ナイスピッチングですね。点取られた後もしっかり抑えてくれましたからね。あれでズルズルいかずに、ちゃんとゾー