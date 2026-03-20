ドル円のピボットは１５８．３９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値158.63高値158.90安値157.64 160.40ハイブレイク 159.65抵抗2 159.14抵抗1 158.39ピボット 157.88支持1 157.13支持2 156.62ローブレイク ユーロ円 現値183.56高値183.61安値182.60 184.92ハイブレイク 184.27抵抗2 183.91抵抗1 183.26ピボット 182.90支持1