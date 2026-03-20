きょうの為替市場、ドル円は買戻しが優勢となっており、１５８円台後半に上昇している。 前日は、各国中銀の金融政策決定やホルムズ海峡の安定化への期待も高まり、ドルの戻り売りが優勢となり、ドル円も１５７円台まで下落していた。ドル円は１６０円をうかがう動きも出ていたが、到達できずに一旦後退している。ただ、依然として混沌としている中東情勢のニュースに神経質になっている状況に変化はない。 今週