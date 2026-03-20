女優の永野芽郁（26）が20日、自身のインスタグラムを更新、近影を投稿した。マネジャーによるインスタグラムは1月に更新されているが、本人のページの更新は昨年7月31日以来、8カ月ぶりとなる。永野は笑顔の顔文字だけを投稿し、星空の写真や、陰影が美しいアップ写真、赤い髪の横顔写真などを投稿したもの。ストーリーズでは「初めての赤？オレンジ？」とつづり、ピースサインをした写真も披露している。フォロワーか