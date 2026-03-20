グラビアアイドルの三田悠貴（27）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。「1月のサウナむちゃくちゃ寒かったに〜」とつづり、谷間開放の茶色いサウナウエアに緑のサウナハット姿を披露した。「CBCテレビ『道との遭遇』ロケ高知県の四万十川から人生初トラックサウナに入りました。マキ釜から炎がでる中ちょっと経てば汗ダーダー」と説明。サウナ内での汗だくショットや、四万十川の天然“水風呂