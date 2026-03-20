続々と集まる不倫の証拠。何も知らぬ夫は今日も不倫相手に会いに行く予定を告げて▶▶この作品を最初から読む自他ともに認める、仲良し夫婦だったもちこさんと稔さん。夫は月の半分近くも家を空けるほど多忙だったものの、もちこさんは不満を口にせずそんな生活にも幸せを感じていました。しかし、我慢をしていた夫の出張が、実は偽りであったことを知り…。優しくて誠実だと思っていた夫の裏の顔。騙されていたと知った