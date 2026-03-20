イングランドサッカー協会(FA)は20日、3月の国際親善試合に臨むイングランド代表メンバー35人を発表した。27日にはウルグアイ代表と、31日には日本代表と対戦。FAの公式サイトではトーマス・トゥヘル監督が北中米ワールドカップ直前となる今活動の選考意図を明かしている。トゥヘル監督は今回の招集について、「3月はシーズン終盤で選手にとって非常に負荷の大きい時期」としつつ、「我々はすでに本大会出場を決めており、2試