「結婚するか」「別れるか」を決断するABEMAオリジナル番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第3話が、3月19日に放送された。アフタートークでは、29歳女性から届いた「彼の部屋に元カノとの写真や手紙、プレゼントが残っていて、見るたびに悲しくなる。捨ててほしいと言うのは重い女だと思われそうで怖い」という相談が紹介され、ゆうちゃみが藤本美貴とは対照的な「とっておく派」としての持論を展開した。【映像】ゆう