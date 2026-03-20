上方演芸界の若手の登竜門的大会「第５５回ＮＨＫ上方漫才コンテスト」が２０日、ＮＨＫ大阪放送局で行われ、「例えば炎」が優勝した。決勝で「豪快キャプテン」を５対２で制した。はタキノルイは「めちゃくちゃうれしいのもありますし、ビックリしてるっていうのもありまして。運が良かったなって思います」と笑顔。田上は「『おかあさんといっしょ』ぶりのＮＨＫ大阪のテレビで、あの日はみんなが優勝やったと思うんですけど