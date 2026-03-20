歌手の相川七瀬が自身のＳＮＳで、母校である国学院大の駅伝メンバーとの写真を披露した。国学院大学駅伝部メンバーや関係者との写真をたびたびアップしてきた相川。２０日に自身のインスタグラムを「國學院陸上競技部の報告・激励会」と題して更新し、メンバーらに囲まれたショットや、歌唱して場内を盛り上げる様子などをアップした。さらに「大好きな４年生たちの卒業まで、残すところあと３日。出雲二冠、全日本４位、箱