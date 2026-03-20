ＷＢＣに楽天からただ１人参加していた藤平尚真投手が２０日、チームに合流した。故障で出場を断念した西武・平良に代わって、２月の強化合宿直前に侍ジャパンに追加招集された藤平は、大会では中継ぎで２試合に登板。準々決勝のベネズエラ戦では４番のＥ・スアレスを捕邪飛に仕留めるなど、いずれも打者１人をしっかりと抑えて存在感を発揮した。大会を振り返り、「悔しい結果にはなったが、いい経験ができた。チームに還元