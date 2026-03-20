「第55回NHK上方漫才コンテスト」が20日、NHK大阪放送局で開かれ、例えば炎が優勝した。例えば炎のタキノルイ（30）は「初めての優勝。うれしいのとびっくりと。出番順とか運がよかったのもあります。楽屋も普段と同じみたいでリラックスしてできた」と満足げ。田上（30）は子どもの頃に「お母さんといっしょ」に出演した経験がある。それ以来のNHKで「あの時は皆が優勝。今回はボクら唯一の優勝でうれしい」と笑いを誘い、さ