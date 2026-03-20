Snow Manの佐久間大介さん（33）が19日、自身がアンバサダーを務めるペットフードの発表会に登場し、愛猫と過ごす中で一番幸せな時間を明かしました。佐久間さんは、自宅で2匹の猫を飼うなど愛猫家としても知られています。イベントではCMで共演した猫と「ごはんあるけど食べる？緊張しちゃうよな 急になぁ」「かわいいね」と、ふれあう場面もありました。またイベントにちなみ、ペットと過ごす中で一番幸せな時間を聞かれた佐久