Snow Manの佐久間大介さん（33）が19日、自身がアンバサダーを務めるペットフードの発表会に登場し、愛猫と過ごす中で一番幸せな時間を明かしました。佐久間さんは、自宅で2匹の猫を飼うなど愛猫家としても知られています。イベントではCMで共演した猫と「ごはんあるけど食べる？緊張しちゃうよな 急になぁ」「かわいいね」と、ふれあう場面もありました。またイベントにちなみ、ペットと過ごす中で一番幸せな時間を聞かれた佐久
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