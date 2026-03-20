ＡＩ（人工知能）時代の人間の尊厳について研究する慶応大Ｘ（クロス）ディグニティセンターは２０日、健全で闊達（かったつ）な情報空間を構築するための新組織を今年秋頃に設立すると発表した。大学やメディア、プラットフォーム（ＰＦ）事業者、ＳＮＳのクリエイターらが協働し、業界や世代を超えた対話や共同研究を行う。同大三田キャンパス（東京）で同日開かれたシンポジウムで明らかにした。新組織では、▽記者や学生