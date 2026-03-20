本来、結婚するのに適した年代などない。今の時代、したくなったときが適齢期。とはいえ、「婚活市場」においては男女とも、年齢がネックになることもある。そして自分の年齢を棚に上げて、「女性は若くないとダメ」「女性はおとなしいタイプがいい」などと言う男性がいるのも確かなようだ。【マンガ】この先の30数年「天涯孤独」で生きるのか…？ 49歳女性が婚活を始めたワケともに歩める存在がほしかった弟妹のために必死に働き