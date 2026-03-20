物価高が家計を直撃し、日々の生活が苦しいという声が聞かれます。なかなか収入も増えないため、なんとか“節約”でやりくりしている人は少なくないでしょう。ただ、いざ節約し始めてみても、思うようにお金が貯まらなかったり、思わぬ出費が発生してむしろ損してしまったというケースもあるようです。今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、28歳女性の失敗談を紹介しながら、節約時の注意点などについて、