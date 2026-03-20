【神戸−横浜】前半に３トライを決めるなど大活躍した横浜・デクラーク＝神戸総合運動公園ユニバー記念競技場（（Ｃ）ＪＲＬＯ）ラグビーのＮＴＴリーグワン１部は２０日、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場で第１２節１試合が行われ、横浜は神戸に３８−２９で競り勝ち、３勝目（９敗）を挙げた。横浜は前半９分に先制トライを奪われるも、同１１分にデクラークがトライを決めるなど逆転。同３１分、４２分にもデクラークが