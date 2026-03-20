『人類裏切ったら幼なじみの勇者にぶっ殺された』（池田圭紀：漫画、溝上良：原作/キルタイムコミュニケーション）第5回【全6回】【漫画】『人類裏切ったら幼なじみの勇者にぶっ殺された』を第1回から読む人間でありながら魔王軍の最高指揮官として戦った男、ラモン・マークナイト。人類の勝利が確実となった絶対的劣勢の状況においても、人類に壊滅的な被害を与え、勇者と相討ちという壮絶な最期を遂げる。それか