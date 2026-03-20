全日本プロレス２０日の八王子大会で「斉藤ブラザーズ」ＶＳ「タイタンズ・オブ・カラミティ（ＴｏＣ）」のシングル２番勝負が行われ、斉藤ジュン（３９）がタロース（３４）に、斉藤レイ（３９）が綾部蓮（２９）にそれぞれ敗れた。双子の兄弟であるジュン＆レイの斉藤ブラザーズは、１５日後楽園大会で世界タッグ王者であるＴｏＣに挑戦するも、ベルト奪取に失敗。この日はそれぞれ一騎打ちでの雪辱戦に挑んだ。２１３セン