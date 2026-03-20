◆オープン戦オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）阪神・藤川球児監督が、１週間後の“開幕Ｇ倒”を見据えた。１０安打６得点でオリックスを圧倒した後に「冷えた状態じゃない状態、ビジターでいくわけですから。あったかい打線の状態で乗り込みたいというところですね」と語った。この日は初回に１点を先制されたが、２回に５連打を浴びせて一挙４得点で逆転。開幕投手の村上は３回から完全に立ち直り、リリー