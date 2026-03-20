◆オープン戦巨人２―１楽天（２０日・東京ドーム）楽天は初の開幕投手に決定している荘司康誠投手が５回途中２安打無失点と好投。打線は２回に浅村栄斗内野手のオープン戦３号ソロで先制も、中盤以降に守備のミスがからんで逆転負けを喫した。１点リードで迎えた６回には、２死一塁からドラフト６位ルーキー・九谷瑠投手（王子）のけん制悪送球で走者が三塁まで進み、４番・ダルベックに同点打を許した。８回にも１死一塁