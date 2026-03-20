◆オープン戦オリックス２―６阪神（２０日・京セラドーム大阪）阪神が誇る村上頌樹投手（２７）＆坂本誠志郎捕手（３２）の最強バッテリーが、開幕Ｇ倒の準備を整えた。初回に西川の右犠飛で先制され、２回に紅林の中犠飛で２点目を献上。珍しく失点を繰り返したが、昨季セ・リーグ３冠の右腕は「いつも以上にベンチで（坂本と）会話して意思疎通を図りながら投げた」と３回から立ち直った。ＷＢＣ帰りの相棒と今季初めて組み