女優の黒柳徹子（92）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋特別編祝！金メダルSP」（後8・10）に出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペア金メダルのりくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）をゲストに迎えた。2人の出演は22年以来、4年ぶり。黒柳は2人から、首にメダルをかけられて「凄い！金ですよ？金」と大はしゃぎしていた。番組では2人の五輪での演技を振り返った