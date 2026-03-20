新「“FR”セダン」上陸！ステランティス ジャパンは2026年3月17日、アルファ ロメオの高性能スポーツセダン「GIULIA Quadrifoglio（ジュリア クアドリフォリオ）」の限定車「GIULIA Quadrifoglio Collezione（ジュリア クアドリフォリオ コレッツィオーネ）」を発表しました。今回発表されたジュリア クアドリフォリオ コレッツィオーネは、アルファロメオのハイパフォーマンスモデルの象徴である四つ葉のクローバー（Quadrif