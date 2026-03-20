大切なご家族の余命を告げられたとき、誰よりも寄り添ってほしいはずのパートナーと温度差があるのは、本当に孤独で苦しいものでしょう。今回の投稿者さんも、夫婦間での考え方の違いに戸惑っているようです。『同居の祖母が余命宣告を受けたのに、旦那が1泊2日の旅行に行くと言い出しました』同居する義祖母（旦那さんの祖母）が、大病で余命3か月と宣告されてしまったと話した投稿者さん。義祖母本人は傍目からは元気に見えるも