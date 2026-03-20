明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆落ち着いた判断や慎重な姿勢が成功につながる一日。これから新しく始めたい事がある人は、人に聞いたり本を読んで情報を集めるとよいでしょう。B型の運勢……★★★★★芸術的な感性が高まっています。美術館等に行くと、思いがけない出会いがありそう。あなたの今後の人生を左右する出会いかもしれませ