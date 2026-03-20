指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVEの20thシングル表題曲『劇薬中毒』のMVが、自身最速で1000万回再生を突破。メンバーがSNSで感謝のコメントを投稿しました。『劇薬中毒』は、4月1日に発売される＝LOVEの最新シングルの表題曲。野口衣織さん、佐々木舞香さんがダブルセンターを務め、激情的な愛を歌ったラブソングです。3月1日にMVが公開され、19日には再生回数1000万回を記録しました。メンバーの瀧脇笙古