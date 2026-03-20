沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故で、海上保安庁は船を運航していた市民団体の関係先に家宅捜索に入りました。海上保安庁は20日午前、船を運航していた市民団体「ヘリ基地反対協議会」の活動拠点や事務所に業務上過失致死傷などの疑いで、家宅捜索に入り、船の運航に関わる資料などを押収しました。今月16日に発生した事故では研修旅行中の京都府の高校生らを乗せた小型船2隻が転覆し、女子高校生（17