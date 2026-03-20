7人組グループ・BTSが3月20日、The 5th Album 『ARIRANG』をリリースし、タイトル曲『SWIM』のMVを公開。メンバーからコメントが届きました。アルバム『ARIRANG』は、BTSの出発点である『韓国から始まったグループ』というアイデンティティと、メンバーが感じている喜びや楽しさ、深い愛といった普遍的な感情を凝縮した作品です。BTSは21日、韓国・ソウルで行われる『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』で、タイトル曲を含む新曲の