ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来＆木原龍一ペアが２０日、「『徹子の部屋』特別編」（テレビ朝日系）に出演した。二人の特別な手の握り方について、三浦が「手をつなぐ時に…」と木原の薬指と小指を握るのが「これが１番こう（しっくりくる）…」と説明すると、木原が「おれはこれ、あんま好きじゃない」とまさかのＮＯ。三浦が「ほんと？！」と驚くと、木原