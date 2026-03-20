「ファーム・西地区、ソフトバンク４−３阪神」（２０日、タマホームスタジアム筑後）阪神は終盤に追い上げるも１点差に泣いた。先発・富田は４回４失点とピリッとしなかったが、２番手・今朝丸が４回無失点の好投。打っては嶋村が２０１７年の最多勝右腕・東浜から２安打と存在感を放った。平田２軍監督は試合後、先発・富田の投球に「本来の球のキレ、コントロールがない」と首をひねった。特に、同点の三回１死二、三塁か