20日、兵庫県のグラウンドで練習したのは、春のセンバツ高校野球で21日に高知農業との初戦を迎える日本文理ナイン。2時間の練習のうち1時間以上をバッティングに費やしました。冬の期間も打撃に注力してきたという選手たちの調子は上向きです。中でも打線の中心となる3番秦、4番渡部、5番臼木のクリーンナップは特に鋭い打球を放っていました。【渡部倖成主将】「単打でつないで返すべき人がしっかり返すという野球を徹底し