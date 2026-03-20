3連休初日の20日、県内は春の日が差し行楽日和となりました。今シーズンの営業を開始した阿賀野市の遊園地は、さっそく多くの家族連れなどで賑わいました。【藤森麻友アナウンサー】「日差しが注ぐ中2026年度サントピアワールドが開園した」阿賀野市のサントピアワールド。冬の休園期間を経て今シーズンの営業を再開し、さっそく多くの家族連れなどが駆けつけました。【訪れた人は】「高いところが